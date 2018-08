Halo MCC : Game Pass et MAJ One X datée

En attendant d'avoir des nouvelles de(et ce ne sera pas pour tout de suite), c'estqui fait l'actualité avec l'annonce de son arrivée dans le service Xbox Game Pass pour le 1er septembre.Et c'est à cette même date que le titre accueillera son patch Xbox One X, incluant 4K, diverses améliorations, temps de chargement plus rapides mais aussi des optimisations de matchmaking et du multi en LAN. En revanche, toujours rien pour...