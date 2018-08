CD Projekt investit dans le secteur mobile CD Projekt investit dans le secteur mobile

CD Projekt a posé depuis un moment ses marques sur PC et consoles, mais a jusque là totalement ignoré le marché mobile des smartphones et tablettes. Les principales équipes étant aujourd'hui beaucoup trop occupées sur d'autres affaires (du genre un certain Cyberpunk 2077), le groupe annonce donc aujourd'hui le rachat du studio Spokko, justement spécialisé mobiles, dont CD Projekt possède désormais une majorité des parts. En contrepartie, Spokko gardera une totale liberté de création, bénéficiera du support marketing de son nouveau mécène, et pourra surtout accéder aux IP de ce dernier.



« Nous connaissons les personnes derrière Spokko depuis plusieurs années. Ils nous ont proposé une idée intéressante basée sur l'une de nos licences, et nous avons décidé d'investir dedans. Nous souhaitons étendre nos activités avec des concepts innovants, et c'est la vision que propose cette équipe. »



Reste à voir ce que donnera ce projet, qui peut aussi bien être une version nomade du jeu de cartes Gwent que quelque chose de totalement inattendue.