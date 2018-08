Super Mario Party aura son pack Joycons Super Mario Party aura son pack Joycons

Le 5 octobre prochain sortira Super Mario Party sur Nintendo Switch, sans le moindre bundle annoncé pour le moment mais il est tout à fait possible que cela change d'ici là.



En revanche, on apprend l'existence d'un pack qui inclura le jeu et deux joycons supplémentaires (toujours utiles pour ce genre de production), à un prix non spécifié, et qui attendra dans tous les cas le 23 novembre. C'est long, et c'est presque une routine comme Nintendo qui nous a déjà fait le coup, même si la date en soi n'est pas innocente : c'est celle du Black Friday.