Saints Row 3 de retour... sur Switch

Deep Silver racle ses fonds de tiroirs pour annoncer Saints Row : The Third sur Switch via sa filiale 'Deep Silver Fishlabs', sans date de sortie précise pour le moment même si l'on peut s'attendre à une arrivée dans les mois à venir.



Même si l'on peut comprendre que Volition a besoin de restocker de l'argent après l'échec commercial d'Agents of Mayhem, ce portage reste surprenant quand on sait qu'il existe déjà un quatrième épisode (et son extension), sorti à la base sur PS3 et 360 donc parfaitement transposable sur l'hybride de Nintendo.