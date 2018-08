Resident Evil 2 : des visuels de Claire [spoil !] Resident Evil 2 : des visuels de Claire [spoil !]

Pas de nouveau trailer pour le remake de Resident Evil 2 (malheureusement) mais tout de même de quoi grignoter un peu pour cette GameCom avec quatre nouveaux visuels dédiés à Claire Redfield, sœur de Chris, montrant également une certaine créature qu'il est inutile de décrire aux fans de l'original.



C'est tout pour l'instant, et on retourne attendre avec impatience le 25 janvier 2019, date du lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



UPDATE

- Nouveaux visuels + keyart.