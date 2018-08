Life is Strange 2 s'offre son premier trailer

Square Enix et Dontnod diffusent le premier trailer de, suite dans les grandes lignes puisque mettant en scène deux nouveaux protagonistes et plus précisément les frères Diaz : Sean (16 ans) et Daniel (9 ans).L'histoire contera leur périple pour fuir les USA vers le Mexique, dans le but de garder au mieux un mystérieux secret qui pourrait les séparer si découvert.La saison, qui comptera comme de coutume cinq épisodes, sera lancé le 27 septembre prochain sur PC, PS4 & One.