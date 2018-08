Cyberpunk 2077 : du teasing pour demain Cyberpunk 2077 : du teasing pour demain

On parle encore un peu GamesCom (c'est la semaine en même temps) avec un autre RDV à prendre pour demain, mardi 21 août : du neuf sur Cyberpunk 2077.



CD Projekt Red déclare en effet via son compte Twitter avoir quelque chose à lâcher pour l'event de Cologne et on ne peut que croiser les doigts pour un truc un minimum consistant, surtout après que l'équipe ait déclaré que nous n'aurions toujours pas droit à la fameuse vidéo de présentation. Mais qui sait si les plans n'ont pas changé...