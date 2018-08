Hollow Knight confirmé sur PS4 & One Hollow Knight confirmé sur PS4 & One

L'éditeur Skybound Games débarque pour nous dévoiler ses nouveaux partenariats pour produire des versions boîtes de Hollow Knight (PS4/One/Switch) et Death's Gambit (même supports).



Bon, le problème est que ce groupe ne livre qu'aux USA donc en attendant d'avoir un équivalent chez nous, vous savez maintenant que Hollow Knight sortira sur PS4/One pour le printemps 2019 (au plus tard) et Death's Gambit sur One/Switch pour la fin d'année ou début 2019.