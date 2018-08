Retour aux sources pour Sniper Ghost Warriors ''4'' Retour aux sources pour Sniper Ghost Warriors ''4''

Après l'échec critique de Sniper Ghost Warriors 3, clairement transformé en jeu Ubisoft-esque mais sans en avoir les épaules financières, CI Games reviendra aux sources pour le prochain épisode, confirmant d'ailleurs son existence sous le nom de Sniper Ghost Warriors Contracts, prévu pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Donc terminé le monde ouvert et retour au principe des « missions » que l'on peut désormais appeler « Contrats », avec à chaque niveau un objectif principal mais également des défis annexes pour gagner un peu plus de pognon. Un système qui permettra d'ailleurs aux développeurs de proposer un suivi avec de nouveaux contrats à télécharger (gratuits ou payants, ce n'est pas précisé) afin d'offrir un solo convenable pour accompagner le multi toujours présent.