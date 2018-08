Shenmue III prend RDV pour demain Shenmue III prend RDV pour demain

Les fans croisent déjà les doigts pour du lourd : YS Net lance son communiqué pour nous apprendre que Shenmue III fera parler de lui demain dans le cadre de la GamesCom, avec une annonce prévue entre 11h et 13h.



Yu Suzuki ne sera apparemment pas présent mais nous aurons tout de même droit à une vidéo (trailer ?) pour mettre en forme cette fameuse annonce qui on l'espère sera la date de sortie définitive.



Coïncidence : on rappelle que c'est demain que sortira officiellement Shenmue I & II dans les bacs PS4 & One (même si beaucoup ont leur exemplaire depuis la semaine dernière).