God of War : au départ, la moitié de l'équipe voulait imposer la mythologie égyptienne [UP]

Lors de la Devcom, Cory Barlog de Sony Santa Monica était présent pour évoquer un peu la conception du dernier God of War, lâchant quelques détails comme notamment le fait que les premières discussions autour du projet ont eu lieu l'année même du lancement de l'oublié God of War Ascension.



Barlog nous apprend que dès le début du chantier, l'équipe de développement était divisée en deux parties : l'une voulait la mythologie nordique, mais l'autre martelait les arguments de la mythologie égyptienne. On sait ce que la tête pensante a sélectionné, mais cadeau tout de même ci-dessous : un artwork inédit représentant ce qu'aurait donné ce nouveau départ si la deuxième équipe avait réussi à imposer son choix.



Toujours coté « dispute », Barlog ajoute qu'il a eu du mal à convaincre son équipe sur le fait que Kratos avait un enfant, et surtout le fait qu'il devait être élevé à la dure. En milieu de développement, certains « testeurs » étaient d'ailleurs en colère et déclaraient que ce nouvel épisode n'avait absolument rien d'un God of War.



UPDATE

Durant la même conférence, Barlog a déclaré que vers la fin du développement, l'équipe ne laissait presque personne y jouer. Shuhei Yoshida a fait partie des rares élus.



« Le frame-rate était encore très mauvais, tout ne se passait pas bien… Il joue, il a les épaules tendues, la tête un peu tremblante. Je ressens à ce moment qu'il ne doit pas passer un bon moment. »



Barlog a alors été prévenir son équipe en charge du système de combat qu'il restait beaucoup de travail à faire. Yoshida a ensuite quitté le studio car il avait son avion à prendre.



« Il a juste secoué la tête avant de partir. Il ne m'a jamais dit ce qu'il en pensait. En fait, il n'en a parlé qu'à un de mes amis lors d'une fête. Il a dit ‘Oh, vous travaillez sur God of War ? Il faut que je vous avoue : j'y ai joué l'autre jour et j'étais horrifié.' »



C'était six mois avant le lancement, et la team s'est retroussé les manches pour tout peauffiner dans ce laps de temps, particulièrement le frame-rate. Et on connaît la suite : énorme succès critique, meilleur lancement d'un jeu first-party dans l'histoire de Sony et plus grand succès de la franchise après seulement un mois sur le marché (les chiffres n'ont pas été mis à jour depuis).