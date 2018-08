[LEAK] Dead or Alive 6 : les premiers visuels pour Hitomi et Lei Fang [LEAK] Dead or Alive 6 : les premiers visuels pour Hitomi et Lei Fang

Petit leak du week-end avec les premiers visuels de Hitomi et Lei Fang, derniers personnages confirmés au casting de Dead or Alive 6 et dont la présentation aurait dû attendre la GamesCom qui débutera mardi prochain (le ou les trailers restent eux gardés au chaud).



Dix personnages constituent actuellement le roster de ce sixième épisode, avec évidemment d'autres annonces qui seront faites d'ici la sortie prévue courant 2019 sur PC, PS4 & One.