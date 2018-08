THQ Nordic : 51 jeux dans les cartons THQ Nordic : 51 jeux dans les cartons

Parmi les noms des grands éditeurs de l'industrie, celui de THQ Nordic sera à retenir pour l'avenir car après avoir traîné quelques temps sur de petits remasters sans grande ambition, l'éditeur n'en finit plus de prendre du galon à coups d'acquisition (dont la plus notable : le rachat de Koch Media/Deep Silver) et annonce aujourd'hui dans son nouveau rapport avoir pas moins de 51 projets en chantier, mixant leurs propres licences mais aussi les partenariats d'édition.



Dans le lot, 34 ne sont pas encore annoncés (un le sera le 21 août) mais voici toujours un aperçu des projets attendus :



- Metro Exodus

- Darksiders III

- Wreckfest

- Generation Zero

- Biomutant

- Dead Island 2

- Shenmue III

- Pathfinder Kingmaker

- Wasteland 3

- Nouveau projet de Dambuster (Homefront)

- Nouveau projet de Volition (Saints Row)



Et comme on l'a appris plus tôt dans la semaine, on peut maintenant rajouter du TimeSplitters et Second Sight, les deux dernières licences rachetées par le groupe en vue d'une future résurrection.