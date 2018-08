GamesCom 2018 : quelques annonces pour la conférence d'ouverture (21 août) GamesCom 2018 : quelques annonces pour la conférence d'ouverture (21 août)

C'est ce mardi 21 août qu'ouvriront les portes de la Gamescom 2018, dixième édition qui marquera le coup avec une conférence d'ouverture plus importante que d'habitude, où sont invités quelques représentants de l'industrie pour nous offrir un peu de neuf via quelques « World Premieres » dont voici un aperçu :



- THQ Nordic : titre non annoncé tiré d'une licence connue

- Square Enix : premières bande-annonce de Life is Strange 2

- Deep Silver : une annonce

- Bandai Namco : une annonce (avec un développeur européen)

- Présence d'Ubisoft (probablement un ou plusieurs nouveaux trailers)



Ce petit show se tiendra à la date indiquée, plus précisément à 11h00, et sera retransmis en direct.