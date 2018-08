Dragon Ball FighterZ : Cooler pour fin septembre

Présenté dans le cadre de l'EVO 2018, Cooler deprécise maintenant son arrivée avec une sortie programmée pour fin septembre, dont on imagine le 25, toujours pour 4,99€ et inclus dans le Season Pass.Il s'agit justement de l'avant-dernier personnage du Pass, le dernier étant selon les rumeurs Android 17, et personne ne sera surpris si Bandai Namco annonce un Season Pass 2 dans la foulée.Le titre est de toute façon loin d'avoir terminé son suivi puisque outre la version Switch à venir le 28 septembre, les autres versions devraient avoir droit dans les mêmes eaux à la MAJ pour les nouveaux modes 1V1 et 2V2 qui donneront une toute autre allure aux affrontements.