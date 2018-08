Jump Force : 4 persos de plus au casting Jump Force : 4 persos de plus au casting

Bandai Namco annonce quatre nouveaux personnages au casting de Jump Force avec d'un coté le Weekly Jump qui nous présente Gon Freecss et Hisoka Morow (Hunter X Hunter), incluant un stage de la Planète Namek… où se dresse dans un coin la Statue de la Liberté (soit), et de l'autre le V-Jump qui confirme la présence de Sanji et Marshall D.Teach (One Piece).



Le casting connu pour le moment :



- Goku (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Teach/Barbe Noire (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)



Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.