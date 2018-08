Spyro Reignited Trilogy finalement reporté Spyro Reignited Trilogy finalement reporté

On ne sait pas encore si c'est à cause d'un planning trop chargé ou pour inclure finalement les trois jeux sur la galette (plutôt que de devoir télécharger les deux derniers), mais sachez que Spyro Reignited Trilogy se mange un report de dernière minute avec un lancement désormais programmé pour le 13 novembre, au lieu du 21 septembre.



Officiellement en tout cas, le but est de peaufiner au maximum le produit pour ne pas décevoir les fans (blabla).