Team Sonic Racing : la quatrième équipe dévoilée Team Sonic Racing : la quatrième équipe dévoilée

Toujours dans le cadre de la prochaine GamesCom, SEGA vient d'annoncer la quatrième équipe jouable (sur cinq) de Team Sonic Racing avec donc le trio Vector, Blaze et Silver. Ces personnages seront jouables dans la démo pour l'event qui se tiendra la semaine prochaine à Cologne.



Team 1 : Sonic, Tails, Knuckles

Team 2 : Shadow, Omega, Rouge

Team 3 : Amy, Big, Four Chaos

Team 4 : Vector, Blaze, Silver



On imagine que la dernière inclura du Metal Sonic et Eggman, et ne reste qu'à patienter pour découvrir tout cela avant la sortie prévue pour cette fin d'année sur PC, PS4, One et Switch.