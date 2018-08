Ghostlight va porter du J-RPG sur Switch Ghostlight va porter du J-RPG sur Switch

En parlant de portages Switch (référence à la rumeur plus bas sur New Super Mario Bros U), sachez que le groupe UK Ghostlight rejoint la liste des développeurs/éditeurs sur la console de Nintendo en annonçant être en mesure d'y apporter quelques portages de J-RPG japonais, ainsi que sur PC en passant.



Aucun indice n'est lâché sur les chantiers en cours, mais tout juste sait-on que le ou les concernés ne seront pas des jeux déjà préalablement édités par ce même groupe (quel que soit le support). Donc pas de Lost Dimension, Mary Skelter, Omega Quintet, ni de transfert des Devil Survivor (Atlus) venus de la 3DS.



On vous laisse spéculer.