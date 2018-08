Resident Evil 2 : le collector aussi en Europe Resident Evil 2 : le collector aussi en Europe

Vous avez de l'argent et vous voulez vraiment marquer le coup pour le remake de Resident Evil 2 ? Parfait : Capcom vient d'annoncer que l'édition collector (uniquement PS4 & One) sortira bien en Europe avec les choses suivantes :



- le jeu (mieux vaut le préciser)

- le steelbook

- une figurine de Léon (30cm)

- un artbook

- une OST

- quelques goodies

- le code DLC Deluxe (*)



(*) Contient les musiques d'origine, deux costumes de Léon, trois pour Claire et le Samurai Edge.



Pas de prix annoncé mais vu la version japonaise, comptez cracher minimum 200€ pour la sortie prévue le 25 janvier 2019.