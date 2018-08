[Rumeur] New Super Mario Bros U sur Switch [Rumeur] New Super Mario Bros U sur Switch

Nintendo va apparemment continuer de piller sauvagement le catalogue Wii U pour le transférer sur Switch. Selon le site Comicbook et ses sources proches de Nintendo Europe, l'éditeur préparerait l'arrivée sur l'hybride de New Super Mario Bros. U dans une version dite Deluxe, incluant directement l'extension New Super Luigi U, ainsi que du contenu supplémentaire (pas d'infos à ce sujet).



Ce portage sortirait justement pour la fin d'année, de quoi relancer les rumeurs d'un Nintendo Direct dans les semaines à venir.