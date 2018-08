Sony a écoulé 3 millions de PS VR Sony a écoulé 3 millions de PS VR

Encore à deux millions début décembre 2017, le PlayStation VR a encore passé une étape supplémentaire en franchissant la barre des 3 millions de ventes à travers le monde, pour 21,9 millions de jeux vendus au total.



A ce propos, voici le petit top 10 des jeux les plus joués depuis le lancement fin 2016. 'Joués' on précise et non 'vendus'. D'ailleurs il y a du gratuit dans le lot.



1. TESV Skyrim VR

2. PS VR Worlds

3. Rec Room (gratuit)

4. Resident Evil 7

5. The Playroom VR (gratuit)

6. Job Simulator

7. Until Dawn : Rush of Blood

8. Batman Arkham VR

9. Farpoint

10. Superhot VR