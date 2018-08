Little Nightmares passe le million de ventes

Peu probable queait fait des chiffres mirobolants (Bandai Namco n'a même pas fait signe à TheFarm51 pour son nouveau projet) mais il en est tout autre du petitqui vient de dépasser le million d'exemplaires sur les quatre supports confondus : PC, PS4, One et dernièrement Switch.De quoi valider les intentions de Bandai Namco sur l'envie de prolonger les partenariats occidentaux et la mise en avant de nouvelles licences. De son coté, Tarsier Studios n'a pas encore indiqué sur quoi l'équipe travaille désormais.