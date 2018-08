Chine : 1,5 million de PS4 écoulées Chine : 1,5 million de PS4 écoulées

Potentiel marché émergent pour le jeu vidéo, néanmoins encore assez discret pour le moment dû aux nombreuses restrictions, la Chine aura tout de même permis à Sony d'y écouler 1,5 million de PlayStation 4 depuis mars 2015.



Un chiffre qui peut paraître faible mais qui est suffisant pour faire du constructeur l'actuel leader du marché, Microsoft ne communiquant plus du coté de la Xbox One (ce qui veut tout dire) tandis que Nintendo cherche encore un partenaire pour y lancer ses propres machines. Notons tout de même que dans le cas de la Switch, l'organisme Niko Partners a évoqué de fortes ventes via l'import.



Même s'il reste difficile de sortir tous les produits souhaités sur ce marché, la console accueillera tout de même en fin d'année des morceaux comme Spider-Man, Monster Hunter World, NBA 2K19 et divers produits locaux.