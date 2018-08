[LEAK] Diablo III confirmé sur Switch, avec un skin Ganondorf en bonus [LEAK] Diablo III confirmé sur Switch, avec un skin Ganondorf en bonus

Blizzard se gardait l'annonce au chaud pour demain mais c'était sans compte sur Forbes qui a visiblement mal lu a date d'embargo, leakant donc l'annonce de Diablo III : Eternal Edition sur Switch, avec une sortie prévue d'ici la fin d'année.



On y retrouvera tous les DLC et il faudra lâcher le prix fort (59,99$/€), ce qui est toujours rageant quand la même édition coûte 20€ de moins ailleurs. Seule consolation : un DLC exclusif pour jouer avec un skin de Ganondorf, accompagné d'ailes 'Echoes of the Mask' et un compagnon poulet.



Coté configuration pour le multi, on aura tout ce qu'il faut attendre :



- Quatre en local sur la même télé (dock).

- Quatre en local avec chacun sa Switch.

- Jeu en ligne.