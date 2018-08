The Walking Dead S04 : tous les épisodes datés

Visiblement conscient que les gens en ont marre de ne pas avoir de feuille de route claire pour le format épisodique, Telltale a donc décidé de livrer pour la première fois la date de sortie de tous les épisodes à venir pour, avec pour rappel le fait que le premier est disponible depuis hier sur PC, PS4 & One :14 août – Épisode 1 : « Done Running »25 septembre – Épisode 2 : « Suffer the Children »6 novembre – Épisode 3 : « Broken Toys »18 décembre – Épisode 4 : « Take Us Back »N'oublions pas que c'est en fin d'année, peut-être une fois tous les épisodes disponibles, que sortira la version Switch.