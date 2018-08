Etrian Odyssey X coche sa date en occident Etrian Odyssey X coche sa date en occident

Le planning de début 2019 continue de se dessiner au gré des annonces et c'est maintenant Atlus qui déclare que le 5 février verra la sortie en occident de son Etrian Odyssey X, récemment lancé au Japon et qui sera renommé chez nous Etrian Odyssey Nexus.



Que les fans en profitent car il s'agit officiellement du tout dernier épisode de la saga à paraître sur la bonne vieille 3DS et rien ne dit encore qu'elle se poursuivra un jour ailleurs.