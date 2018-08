Black Ops 4 : la bêta ''Battle Royale'' datée sur PS4 Black Ops 4 : la bêta ''Battle Royale'' datée sur PS4

La bêta multi de Call of Duty : Black Ops 4 s'est achevée sur tous les supports mais il ne s'agissait pourtant pas du morceau le plus intéressant du pré-launch : Activision annonce maintenant que la bêta du mode Blackout (Battle Royale) ouvrira ses portes le 10 septembre sur PS4, et un peu plus tard sur PC & One.



Pas de trailer pour le moment et on se contentera des informations déjà connues :



- Modes chacun pour soi, en team de 2 ou team de 4

- On retrouvera dans l'immense zone de jeu des bouts d'anciennes maps, dont Nuketown

- Présence de véhicules



Rappelons que si vous voulez toucher à tout cela avant la sortie du jeu (12 octobre), il faudra impérativement passer par la précommande.