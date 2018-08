Undertale se précise sur Switch

On savait que la sortie aurait lieu le 15 septembre au Japon, mais le studio TobyFox a souhaité confirmer que le reste du monde accueillerait dans les mêmes eaux (donc « septembre ») la version Switch du RPG, l'énorme succès critique qui a déjà fait son trou sur PC, PlayStation 4 et PS Vita.Les anti-dématérialisés peuvent passer par le lien ci-dessous (Fangamer) pour se procurer une version boîte autant en édition simple à 30$ qu'en collector à 70$, ce dernier incluant un livre narratif de 24 pages, l'OST de 100 pistes sur 2 CD et une mini-boîte à musique sous forme d'un médaillon.Malheureusement, toujours aucune traduction FR en vue alors qu'un patch amateur existe depuis un moment sur PC.