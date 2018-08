THQ Nordic s'offre la licence TimeSplitters THQ Nordic s'offre la licence TimeSplitters

Après avoir racheté Koch Media en début d'année, THQ Nordic continue ses emplettes en retournant à sa spécialité : la récupération de licences mortes pour une future résurrection.



Et le dernier acquis va parler aux fans de FPS de l'ère 128 bits puisqu'il s'agit de TimeSplitters (3 épisodes) et Second Sight (un one-shot), tous pondus à l'époque par l'équipe de Free Radical, studio fondé par des anciens de Rare (et ça se voyait).



Plus qu'à patienter pour des annonces et connaissant l'éditeur, il est très probable que quelques remasters arrivent sur le chemin en attendant de l'inédit.