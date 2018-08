Le prochain Inside Xbox pour le 21 août

On l'a déjà dit : la GamesCom 2018 se tiendra la semaine prochaine. Et pour marquer le coup, Microsoft nous annonce que sa prochaine émission Inside se tiendra dès l'ouverture du salon, à savoir le 21 août, et exceptionnellement à une horaire raisonnable pour correspondre à l'Europe : 16h30.La courte vidéo ci-dessous laisse entendre que nous devrions au moins y voir duet du, en espérant quelques petites surprises supplémentaires.