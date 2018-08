Arkane : la licence Dishonored au repos Arkane : la licence Dishonored au repos

Entre Dishonored 2 (qui n'a pas fait des ventes brillantes), Prey (idem) et un The Crossing avorté (un jeu multi), on ne peut dire que Arkane Studios soit actuellement placé sous le signe de la chance, et si l'équipe est déjà en train de préparer l'avenir, elle ne sera pas sous le signe de la première licence citée : Ricardo Bare (concepteur) fait savoir auprès de VG247 que même si l'on ne peut rien parier de concret sur l'avenir, Dishonored reste actuellement à l'état de « repos ».



Le prochain jeu devrait d'ailleurs offrir du multi, apparemment en reprenant certains éléments de The Crossing (qui offrait des aventures interconnectées), mais Arkane souhaite rassurer en expliquant qu'il n'y a rien de forcé dans ce choix, et qu'on peut encore apporter des choses dans le online contrairement à l'époque (la précédente génération) où les éditeurs imposaient du multi qui se résumait globalement à du Deathmatch.



Les informations connues de ce mystérieux projet :



- Visiblement du multi donc (total ou en feature)

- Toujours la volonté de proposer une architecture cohérente de l'univers avec narration environnementale, comme ils l'ont fait avec Dunwall et Talos 1.

- Toujours du FPS.

- Toujours ce que l'on appelle du « gameplay improvisé », à savoir offrir aux joueurs de nombreuses capacités et outils pour le laisser mixer le tout et trouver ses propres solutions.