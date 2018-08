Avengers : Crystal Dynamics recrute encore Avengers : Crystal Dynamics recrute encore

Bossant activement sur le chantier Avengers Project dont on se demande légitimement si la sortie aura lieu sur cette génération ou la prochaine, Crystal Dynamics s'est vu offrir par Square Enix les moyens de prendre du galon en ouvrant une filiale à Bellevue, baptisé Crystal Northwest.



Pas de développement software dans le sens brut du terme puisque ce studio aura pour l'heure le statut de soutien à la branche principale pour la conception d'outils technologiques, le tout dirigé par deux des anciennes têtes de Wargaming Seattle.



Pendant ce temps, Crystal Dynamics continue son recrutement en ayant été repêché Ben Wanat (directement créatif de Dead Space 3), Shaun Escayg (directeur créatif de Uncharted Lost Legacy), Vincent Napoli (concepteur des combats de God of War) et David Fifield (ancien spécialiste online chez 343 Industries et Raven Software).