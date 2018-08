Sumo Digital rachète le studio The Chinese Room Sumo Digital rachète le studio The Chinese Room

Auteur de titres remarqués comme Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture et Amnesia, A Machine for Pigs, le studio The Chinese Room ferma ses portes il y a un an par manque de budget, mais ressuscite finalement cet été grâce à Sumo Digital qui sans mauvais jeu de mot souhaite prendre toujours plus de poids.



Un rachat qui implique aussi bien le studio que les licences, avec déjà quelques idées de chantier pour l'avenir mais le besoin évident de lancer de nouveaux recrutements pour refonder une équipe.



The Chinese Room devient donc le cinquième groupe sous la bannière de Sumo Digital, qui œuvre actuellement sur Crackdown 3, Team Sonic Racing et le semi-vaporware Dead Island 2.



(Source : GamesIndustry)