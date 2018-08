Doom Eternal restera à 30FPS sur Switch Doom Eternal restera à 30FPS sur Switch

Producteur exécutif chez id Software, Marty Stratton est revenu sur le cas Doom Eternal et plus particulièrement celui de la version Switch qui, on l'apprend, tournera à 30FPS comme le premier épisode sur le même support, là où la priorité continue d'être le 60 sur les deux autres consoles (PS4 & One donc).



L'homme en profite pour confirmer que Panic Button sera toujours derrière le portage, et que la version Switch est dans les plans depuis le départ, ce qui devrait selon lui permettre un lancement simultané sur tous les supports courant 2019 (pas plus de précisions pour le moment).