Rage 2 : features online et suivi

Après la nouvelle présentation faite durant la conférence QuakeCon,accueille quelques informations via une interview des développeurs accordée à Eurogamer, où ressort en premier lieu que l'équipe compte toujours mettre en place une composante sociale & online mais qui, on nous le promet, ne sera pas un mode multijoueur « classique ». Pas d'informations hormis la volonté de « se connecter » avec d'autres joueurs.Peut-être de la coopération, ou des défis à créer et partager, surtout que l'équipe ne compte pas faire de cette suite un simple one-shot à ranger une fois terminé, avec la promesse d'un véritable suivi via des events, des mises à jour mais également des DLC payants.Enfin, concernant le cas des micro-transactions, on passe cette fois à des réponses évasives avec un équilibre qui reste apparemment à trouver, où on nous laisse entendre d'éventuels bonus pour progresser plus rapidement (et qui seront donc pleinement facultatifs) mais en aucun cas des looboxes.Sortie prévue pour le printemps 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.