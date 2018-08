Persona Dancing prend de l'avance en Europe Persona Dancing prend de l'avance en Europe

Se rendant compte que début 2019 commençait à être encore plus embouteillé que la fin d'année (particulièrement les deux derniers mois), Atlus s'est dit qu'il y avait finalement un coup à jouer, et annonce donc une sortie anticipée de ses Persona 3 : Dancing in Moonlight et Persona 5 : Dancing in Starlight, prévus un temps pour l'année prochaine et désormais signés pour le 4 décembre.



La trilogie PS4 fera d'ailleurs son chemin jusqu'à chez nous avec une version boîte qui inclura les deux précités sur le disque ainsi que Persona 4 : Dancing All Night en téléchargement, seul et unique façon de se procurer ce portage venu de la Vita.