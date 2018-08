Rocket League : détails des MAJ de fin d'année Rocket League : détails des MAJ de fin d'année

Petit communiqué de la part de Psyonix qui vient nous apprendre que malgré toute la bonne volonté du monde, le nouveau système « RocketID » de Rocket League est décalé de quelques semaines, prévu désormais pour septembre au lieu de ce mois-ci.



Pour les fans du jeu qui n'ont néanmoins pas suivi l'actualité, on rappelle que cette feature est une amélioration drastique du cross-play puisque, autrefois limité au hasard du matchmaking, il permettra cette fois d'avoir son propre compte enregistré sur les serveurs de Psyonix, et ainsi pouvoir pour la première fois inviter le joueur d'un autre support dans sa team entre PC, Xbox One et Nintendo Switch. Les joueurs PS4 ne sont pas concernés par cette nouveauté et on sait tous pourquoi.



Donc du coup, ça arrivera le mois prochain et ça permet aux développeurs de faire une MAJ de leur planning.



Fin août

- MAJ du système de progression pour que chaque niveau obtenu soit plus gratifiant.



Fin août/début septembre (une semaine après la MAJ précitée)

- Lancement du Rocket Pass (similaire à Fortnite et PUBG)



Courant Septembre

- Lancement du cross-play RocketID sur PC/One/Switch



Automne

- Récompenses Saison 8 et ouverture de la Saison 9

- Les modes secondaires (Rumble & co) pourront maintenant être joués en classé, mais dans leurs propres sections pour ne pas gêner ceux qui préfèrent le classique.

- Nouvelles fonctionnalités sociales.