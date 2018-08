Resident Evil 2 : une pincée d'informations Resident Evil 2 : une pincée d'informations

Le dernier Famitsu a largué de nouvelles informations sur Resident Evil Remake 2 pour faire patienter les nombreux intéressés avant son retour dans l'actualité pour la GamesCom et le futur TGS.



Voici donc en vrac :



- Comme l'original, il n'y aura aucun facteur aléatoire dans la progression afin de pousser la communauté au speed-run.

- Pour les plus courageux, il sera toujours possible de terminer le jeu uniquement avec le couteau.

- Les puzzles seront plus réalistes que dans l'original, et mieux intégrés.

- De manière générale, cet épisode proposera une meilleure replay-value que RE7.

- Le titre bénéficiera d'un mode secret apparemment assez conséquent, bien plus que le mode Survivor (dont le retour a déjà été confirmé, Tofu inclus).

- On ignore d'ailleurs précisément si ce sera un mode ou une fonction liée à la campagne principale car le producteur parle de quelque chose susceptible de rendre « les nouvelles parties amusantes ».

- Le développement est presque terminé.



Sortie prévue pour janvier prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.