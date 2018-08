Yo-Kai Watch 4 donne quelques nouvelles Yo-Kai Watch 4 donne quelques nouvelles

Toujours du coté des magazines japonais, c'est cette fois le CoroCoro Comic qui vient donner des nouvelles de Yo-Kai Watch 4, nouveau départ pour la franchise qui doit arriver cet hiver au Japon exclusivement sur Switch.



Peu de visuels comme vous pouvez le voir ci-dessous, mais au moins quelques informations en attendant une première présentation qui tombera sous peu, sauf si Level-5 souhaite faire attendre les fans jusqu'à cet automne où se tiendra son event Vision.



- Cette fois, plusieurs protagonistes seront jouables : les représentants des trois mondes (Natsume, Keito et Shin) mais également des personnages du dernier anime Shadowside.

- Le système de combat a totalement changé et s'il faudra attendre de découvrir les détails, on sait désormais que les humains participeront directement aux affrontements.

- Alors que jusqu'à présent, tout le scénario semblait reposer sur les trois mondes parallèles, les développeurs déclarent qu'il en existe un quatrième encore à découvrir.



Coté Europe, on rappelle qu'on continue de rattraper l'indécent retard avec déjà Yo-Kai Watch Busters le mois prochain, sachant que ce spin-off a déjà eu droit à une suite en plus de Yo-Kai Watch 3 (tous sur 3DS).