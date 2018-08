God of War : détails du New Game Plus God of War : détails du New Game Plus

Annoncé il y a quelques semaines, et plus précisément pendant la période de l'E3, le mode New Game + de God of War se détaille un peu avant son arrivée prévue le 20 août, via une MAJ évidemment gratuite.



On apprend ainsi que redémarrer une nouvelle partie permettra de conserver la totalité de son matos sans restriction (les quêtes annexes seront en revanche rebootées), et que l'on pourra changer de difficulté pour ce nouveau rush en prenant en compte que de base, le New Game + propose déjà plus de challenge que la norme avec des ennemis plus puissants et disposant de mouvements supplémentaires.



Ceux qui veulent s'attarder avant tout sur le gameplay pourront zapper les cinématiques sur le chemin et progresser tranquillement dans ce nouveau défi qui inclura des armures et enchantements inédits, ainsi qu'un nouveau type de rang pour l'équipement qui demandera un matériau ajouté pour l'occasion (les perles de colère).