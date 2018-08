Diablo : des annonces en fin d'année

Du coté de Blizzard, l'heure semble être venue pour un vrai retour dans l'actualité de la franchise. Au travers d'une rapide vidéo sur la page Facebook officielle, la community manager Brandy Camel vient en effet de déclarer que « le futur du Diablo » était en préparation avec plusieurs projets.Si certains vont « prendre plus de temps que d'autres », on devrait apparemment avoir un premier aperçu de tout cela « plus tard cette année », donc on peut estimer pour la BlizzCon 2018 (du 2 au 4 novembre).Outre la perspective d'unou en tout cas un teaser (beaucoup d'offres d'emploi allaient dans ce sens), on rappelle que quelques rumeurs pointaient également vers un portage Switch du troisième.