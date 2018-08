The Quiet Man : premières images (gameplay) The Quiet Man : premières images (gameplay)

Pas besoin d'attendre la GamesCom pour avoir des nouvelles du mystérieux The Quiet Man, le jeu d'action de Square Enix et Human Head Studios où l'on incarnera un jeune homme atteint de surdité, ce qui ne l'empêche pas de distribuer des coups de phalange quand la situation l'exige.



En voici donc de nouvelles images en attendant de voir tout cela en mouvements, en notant que le titre reste prévu pour un vague 2019 sur PC et PlayStation 4.



UPDATE

- Ajout de quelques visuels des cinématiques (live).