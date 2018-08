Ubisoft nous tease Child of Light 2 Ubisoft nous tease Child of Light 2

On est parfois mauvaises langues et il suffit d'un tweet pour nous faire baisser la tête. Car à peine après avoir dit que l'UbiArt ne servait plus à rien chez Ubisoft que Patrick Plourde, directeur créatif chez Ubisoft Montréal, réveille son compte Twitter pour indiquer que des projets étaient en cours pour l'univers de Child of Light, ajoutant derrière une petite photo.



Outre la version Switch en gros plan (prévue pour début octobre), on vous laisse jeter un œil au petit papier juste au dessus du joycon droit.