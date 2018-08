Dragon Quest XI Switch : possibles infos au TGS Dragon Quest XI Switch : possibles infos au TGS

A moins d'un mois du lancement européen sur PC et PlayStation 4, l'heure semble enfin approcher pour une première présentation de la version Switch de Dragon Quest XI.



Lors d'un live stream en marge d'un concert sur le dit-jeu, la tête pensante Yuji Horii a en effet déclaré que le travail sur le portage se déroulait actuellement sans heurts (après avoir rencontré divers problèmes durant un temps) en sous-entendant derrière qu'il était possible qu'on puisse enfin avoir des nouvelles pour le TGS de septembre, sans pour autant l'assurer pleinement (on imagine que Square et Nintendo ont des plans de communication précis à ce sujet).



Takeshi Uchikawa, directeur du jeu, a renchéri derrière en estimant qu'ils pourront "bientôt" annoncer quelque chose.



Plus qu'à retourner patienter.