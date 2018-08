Soldats Inconnus et Child of Light sur Switch Soldats Inconnus et Child of Light sur Switch

Ubisoft vient tout juste de nous annoncer l'arrivée en fin d'année sur l'eShop Switch de Child of Light (11 octobre) et Soldats Inconnus (8 novembre), deux titres disponibles depuis quelques années sur les autres supports mais qui méritent, surtout pour le deuxième, d'être découvert par le plus grand nombre.



De quoi nous rappeler tous les bienfaits du moteur UbiArt qui malheureusement est aujourd'hui totalement délaissé par l'éditeur. Pour ce qu'on en sait du moins.