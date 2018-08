La série TV Halo sera lancée en 2020 La série TV Halo sera lancée en 2020

Des années de patience (cinq, depuis la fameuse conférence Xbox de 2013) mais cette fois, les choses commencent enfin à se préciser véritablement pour la série TV Halo, le groupe Showtime annonçant une sortie en 2020 de ce qui représente pour la chaîne son « projet le plus ambitieux » à ce jour.



Spécialement chapeauté par Steven Spielberg et écrit par le showrunner Kylie Killen, la série débutera donc dans deux ans avec une première saison faite de 10 épisodes. A voir maintenant si cette même année coïncidera avec le lancement de la Next Gen et pourquoi pas d'un certain Halo Infinite pour faire la paire.