Red Dead Redemption 2 : le nouveau trailer ce jeudi !

La rumeur était donc vraie ! Take Two et Rockstar Games donnent rendez-vous à leurs 'quelques' millions de fans pour découvrir demain (jeudi) à 17h00 le tout premier trailer de gameplay de(toujours prévu le 28 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One).Rien de plus à ajouter pour le moment, si ce n'est faire preuve de patience.