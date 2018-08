Charts Japon : un peu d'oxygène pour la 3DS

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 juillet au 5 août 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Dans ce nouveau classement squatté avant tout de jeux Switch, où l'on remarquera d'ailleurs une remontée d'(+39%) dû à un réassort des stocks, quelques entrées parviennent à se signaler commequi fait environ 20.000 de moins, même si cela s'explique par son statut proche du méga best-of. Et pour le même genre d'argument,n'atteindra pas la prestance des plus grands (près de 700.000 pour l'épisode DS, au total).Pour le reste, le baseball a toujours un minimum de forme au Japon, tandis que Square Enix ne sauvera pas les meubles avec son portage HD de: environ 25.000 ventes hors dématérialisé en combinant PS4 & Switch, quand la version Vita avait démarré à 60.000, ce qui n'était déjà pas brillant.(*) Edition BudgetCoté hardware :Si ce n'est un léger boost de la 3DS dû à quelques sorties citées à l'instant, quasiment rien ne change sur l'archipel avec une Switch qui domine toujours outrageusement toutes formes de concurrence possible, se préparant à accueillir en fin d'année quatre cartouches commercialement importantes (Pokémon, Smash Bros, Mario Party et Yo-Kai Watch 4).La PS4 continue elle de faire grise mine en sachant pertinemment que les semaines à venir vont être assez difficiles (à l'inverse de l'occident), là où début 2019 sera tout autre avec Resident Evil 2, Kingdom Hearts III et potentiellement le nouveau Yakuza.