Disaster Report 4 : un mode dédié à la VR Disaster Report 4 : un mode dédié à la VR

Nous savions que le futur Disaster Report 4 Plus aurait une fonction PlayStation VR et Famitsu vient apporter davantage d'éléments pour nous apprendre qu'on ira plus loin que la simple feature puisque, à l'instar d'un Ace Combat 7 également à venir, le mode VR bénéficiera de sa propre campagne dédiée.



Il faudra néanmoins s'atteler en priorité au mode principal puisque votre progression permettra de débloquer au fur et à mesure les stages de cette histoire annexe.



Attendu pour le 25 août au Japon (pas encore d'annonce pour l'Europe), le titre bénéficiera d'une démo jouable dans les jours à venir.